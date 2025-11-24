Sonsöz Gazetesi’nin muhabirlerinden Şevval Ateş ile Veteriner Hekim Abdullah Tarık Alkan, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen törenle nişanlandı. Çiftin aileleri, yakın arkadaşları ve akrabalarının katıldığı nişan merasimi, samimi ve renkli anlara sahne oldu.

Törende, Ateş’in basın camiasındaki mesai arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı. Gazeteciler, genç çifte mutluluk dileklerini ileterek bu özel günlerinde yanlarında olmanın heyecanını yaşadı.

Nişan yüzükleri alkışlar eşliğinde takılırken, davetliler müzik ve eğlence dolu anlarla geceye renk kattı. Ateş ve Alkan’ın mutluluğu ise objektiflere yansıdı.

Sonsöz olarak genç çifte mutluluklar diliyoruz...