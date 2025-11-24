Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği, Ankara Çankaya’daki yeni hizmet binasının açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Açılışa, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği Müşteşarı Ümit Kasum, İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve 21. Dönem Milletvekili Yener Yıldırım, 20. Dönem Milletvekili Hanefi Çelik, 21. Dönem Milletvekili Müjdat Kayayerli, Ankara Türk Ocağı Başkanı Uğurcan Küçükağaoğlu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetliler katıldı.

Açılış programı, önce dua ile başladı daha sonra ise Balkan Halk Oyunları gösterileri ve yöresel lezzetlerin ikramıyla renklendi.

Dernek Başkanı Aygün İlko, törende yaptığı konuşmada Türk Dünyası’nın birlik ve dayanışmasına vurgu yaparak derneğin kuruluşundan bu yana yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlko konuşmasında, Kuzey Makedonya Türklerinin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’ndan Batı Trakya’nın 29 Ocak Milli Direniş Günü’ne, Yücelciler Anma Programı’ndan Hıdırellez ve Marteniçka Şenliklerine, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korolarının konserlerinden gençlik buluşmalarına kadar pek çok etkinliğin gelenek hâline getirildiğini hatırlattı.

Yeni hizmet binasının derneğin faaliyetlerini güçlendireceğini belirten İlko şöyle konuştu: “Bu bina, Türk dünyasına hizmet yolunda daha güçlü projeler üreteceğimiz, gençlerimize daha geniş imkânlar sunacağımız, kültürel bağlarımızı daha da pekiştireceğimiz yeni bir merkez olacaktır. Hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğimize inancım tamdır.”

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk birliğine dair sözlerini hatırlatan İlko, programa katılım gösteren tüm milletvekillerine, sivil toplum temsilcilerine ve davetlilere teşekkür etti.

Tören, derneğin müzik koroları, halk oyunları ekibi ve davetlilerin yoğun ilgisiyle sona erdi.