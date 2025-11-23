ANKARA’nın Mamak ilçesinde, 4 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının nedeni araştırılıyor. Gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutlu Caddesi üzerindeki binada gerçekleşti. 3’üncü kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız bulunan Levent Ü. (50) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.

“Gümbür gümbür bir sesle uyandım”

Apartman sakinlerinden Nurcan Akdoğan (40), yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Biz uyuyorduk, patlama sesine uyandım. İlk önce deprem oluyor sandım; gümbür gümbür bir ses duyunca dışarı çıktık. Patlamanın yaşandığı kattaki komşumuz ‘Yanıyoruz, bina patladı, dışarı çıkın’ diye bağırıyordu. O katta yalnız yaşayan biri var; oldukça alkol almıştı ve patlamadan önce de huzursuzluk çıkarmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri geldiğinde patlamanın doğal gazdan değil, buzdolabından kaynaklandığını söylediler.”