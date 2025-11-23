Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı. Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğal gaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceğini öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA