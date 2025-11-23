Balıkesir Eğitim Enstitüsü mezunu olan Atayurt, uzun yıllar Ankara, Tekirdağ, Afyon ve İstanbul’da görev yaptı. Öğrencisi Özalp ise çalışma hayatının ardından 2012’de huzurevine yerleşti ve yolları uzun yıllar boyunca kesişmedi.

Yıllar sonra Tekirdağ Mezunlar Cemiyeti’nin 2020’de düzenlediği buluşmada karşılaşan ikili, 1950’lerde Tekirdağ Ortaokulu’nda kurdukları öğretmen-öğrenci ilişkisini hatırlayarak tekrar yakınlaştı.

Huzurevinde dostluk ve birlikte vakit

Artık aynı huzurevinde yaşayan Atayurt ve Özalp, İngilizce derslerine katılıyor, kahve eşliğinde geçmişi yad ediyor ve yılların eskitemediği bağlarını güçlendiriyor. Atayurt, öğrencisini bulduğu için duyduğu mutluluğu, “Kendi çocuğumu bulmuş gibi oldum” sözleriyle ifade etti.

Özalp ise, “Hocamı gördüğümde sanki çok eskiden beri berabermişiz gibi hissettim” diyerek öğretmeniyle yeniden kurduğu bağı anlattı.

Huzurevinde öğretmenler kültürel omurga oluşturuyor

Etiler Huzurevi Müdürü Kerem Kaymaz, Atayurt ve Özalp’in örnek ilişkisinin huzurevinde diğer sakinler için de ilham kaynağı olduğunu belirterek, öğretmenlerin kurumun kültürel omurgasını oluşturduğunu vurguladı.