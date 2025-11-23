Türkiye genelinde oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri, risk altındaki çocukların tespiti, yönlendirilmesi ve takibi konusunda kritik rol üstleniyor. Bu yapılar, merkez ve yerel teşkilatlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak mücadeleyi çok paydaşlı bir zemine taşıyor. Çalışmalar; METİP fonları, AB kaynakları, ILO ve UNICEF projeleri gibi çoklu finansman mekanizmalarıyla destekleniyor.

Genelge Sonrası Hızlanan Süreç: Kurul ve Çalıştaylar

2024/5 sayılı Mevsimlik Tarım İşçileri genelgesiyle koordinasyon güçlendirilirken, 8 ilde bölgesel çalıştaylar düzenlendi. Ardından 14 Şubat 2025’te Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu yapı, sahadaki uygulamaların kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine oturmasına katkı sağladı.

e-METİP Dijital İzleme Sistemi Tüm Sektörlere Yaygınlaştı

Mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını izlemek için geliştirilen e-METİP dijital sistemi, çocuk işçiliği riskinin tüm sektörlerde takip edilebilmesi için genişletildi. Sistem sayesinde risk altındaki çocuklar anlık olarak izleniyor, ilgili hizmetlere hızla yönlendiriliyor ve koruma tedbirleri devreye alınabiliyor. Türkiye ayrıca İttifak 8.7 Küresel Ortaklığıkapsamında rehber ülke statüsünü sürdürüyor.

1,5 Milyar TL Bütçeli METİP Projesi ile Çok Boyutlu Müdahale

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi, yaklaşık 1,5 milyar TL’lik bütçesiyle Türkiye’nin en kapsamlı saha projelerinden biri olarak yürütülüyor. Proje ile:

Binlerce çocuk yeniden eğitime yönlendiriliyor,

Ailelere sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor,

Yaşam alanları iyileştiriliyor,

Seyyar tuvalet, güvenlik önlemleri ve düzenlenen geçici yerleşim alanları yaygınlaştırılıyor,

Çocuklara kırtasiye, giyim, hijyen ve beslenme destekleri sunuluyor,

Tarım aracılarından muhtarlara kadar birçok yerel aktörün kapasitesi artırılıyor,

Yaz kampları, üniversite gezileri ve kültürel etkinliklerle çocukların sosyal yönü güçlendiriliyor.

UNICEF Ortak Projesi Başladı: 5 Milyar TL’yi Aşan Bütçe

UNICEF ile başlatılan ve bütçesi 5 milyar TL’yi aşan yeni proje, 2 Haziran 2025 itibarıyla uygulamaya girdi. Projenin en az 5 bin çocuğa doğrudan, çok daha geniş bir nüfusa dolaylı şekilde ulaşması hedefleniyor. Çalışmalar; çocukların eğitim yoluyla güçlendirilmesini, tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği risklerinin azaltılmasını ve Türkiye’nin BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ile uyumlu politikalarının görünürlüğünün artırılmasını amaçlıyor.

“Maksatlı Haberler Mücadeleyi Gölgelememeli”

Yetkililer, Türkiye’nin çok paydaşlı, dijital altyapıyla güçlendirilmiş ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen modeli sayesinde çocuk işçiliğiyle mücadelede örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını vurguluyor. Aynı zamanda, yanlış bilgiye dayalı maksatlı haberlerin, sahada yürütülen çok yönlü çalışmaları gölgelemesinin mücadeleye zarar verdiğine dikkat çekiliyor.