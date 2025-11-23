Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’da düzenlenen 2’nci Uluslararası Adalet Konferansı'na gitti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ‘2’nci Uluslararası Adalet Konferansı’na katıldık. ‘Yasama Sistemlerinin Gelişimi ve Yargının Niteliğine Etkileri’ oturumunda, ülkemizde adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve yargılamaların verimliliğini artırmak için hayata geçirdiğimiz reformları, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dünyaya örnek olan dijital uygulamalarımızı anlattık. Adaletin güçlendirilmesi ve hukuk sistemlerinin geliştirilmesi alanında uluslararası iş birliğine önemli katkı sağlayacak konferansın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.