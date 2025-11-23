Sezon başında Bandırmaspor’dan transfer edilen 32 yaşındaki Diony, TFF 1. Lig’de 14 maçta etkili performans sergileyerek Manisa FK’nın kümede kalma yolunda en önemli kozlarından biri haline geldi. Diony, Ümraniyespor, Iğdır FK, Bandırmaspor (2), Erzurumspor, Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmeden takımı adına gol üretmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını artıran Manisa FK, ligde moral depoladı ve önümüzdeki haftalar için umutlarını güçlendirdi. Takım, Diony ve diğer oyuncuların performansıyla kümede kalma yolunda kritik bir avantaj yakalamış oldu.