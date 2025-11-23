Sezonun 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor’u 3-2 yenen Gaziantep ekibi, 10. haftada Fenerbahçe’ye 4-0 yenilmiş, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile golsüz, 12. haftada ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Güneydoğu temsilcisi, Kayserispor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle moral depoladı. Ligde topladığı 22 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 20 gole engel olamadı.

Kayserispor mücadelesinde sarı kart gören Arda Kızıldağ ise ligin 14. haftasındaki İkas Eyüpspor maçında cezalı duruma düştü. Gaziantep FK, bu galibiyetle Süper Lig’de yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.