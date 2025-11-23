Prof. Dr. Yüksel, kış sporlarının doğasında hız faktörü bulunduğunu ve kontrolsüz düşmelerin kalıcı yaralanmalara yol açabileceğini belirtti. Özellikle diz bağ yaralanmaları, omuz çıkıkları ve bilek kırıklarının sezonun en sık karşılaşılan sorunları olduğunu söyledi.

Kış Sporlarında Yaralanmalar Kayak ve Snowboard’a Göre Farklılık Gösteriyor

Yüksel, kayak ve snowboard yaralanmalarını birbirinden ayırmak gerektiğini vurguladı:

Snowboard: Açık el üzerine düşme sonucu bilek, dirsek ve omuz yaralanmaları sık görülüyor.

Kayak: Ayakların çıkmaması durumunda torsiyonel kuvvetler nedeniyle diz bağları, ayak bileği ve kaval kemiği kırıkları daha yaygın.

Her iki sporda da ani yön değişiklikleri ve menisküs yaralanmaları risk oluşturuyor. Yüksel, çoğu yaralanmanın tatilin son günlerinde, vücudun yorulmasıyla meydana geldiğini belirtti.

Güvenlik Ekipmanı ve Profesyonel Müdahale Hayati

Prof. Dr. Yüksel, güvenliğin en kritik unsurunun doğru ekipman kullanımı olduğunu aktardı: “Kask, bileklik ve diğer güvenlik ekipmanları eksiksiz olmalı. Mümkünse kendi ekipmanınızı kullanın, kiralık ekipmana alışmak zaman alıyor ve kazalarda riski artırıyor. Ciddi yaralanmalarda mutlaka profesyonel yardım alınmalı; yanlış müdahaleler durumu daha kötüleştirebilir.”

Kış tatilinde kontrollü hareket etmek, uygun ısınma ve esneme yapmak ile ekipman kullanımı, kış sporları yaralanmalarını minimuma indirmek için hayati önem taşıyor.