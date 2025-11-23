Trabzonspor, Süper Lig’de 25 puanla 3’üncü sırada yer alıyor ve deplasmanda galip gelerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Başakşehir FK ise 13 puanla 12’nci sırada bulunuyor ve sahasında kazanarak geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyeti unutturmak istiyor.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşılaştı; Trabzonspor 14, Başakşehir FK 10 galibiyet aldı ve 10 maç berabere sonuçlandı. Trabzonspor ve RAMS Başakşehir arasındaki rekabet 2001 Türkiye Kupası maçıyla başladı. Toplamda 39 maçta Trabzonspor 18, Başakşehir 10 galibiyet elde ederken 11 karşılaşma berabere tamamlandı.

Geçtiğimiz sezon göreve gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbul’daki ilk maçında Başakşehir’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyet almıştı. Bordo-mavililer, bu sezonda da üstünlüklerini sürdürmeyi hedefliyor.