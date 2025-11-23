Maçın Detayları

Gençlerbirliği , 22. dakikada M’Baye Niang ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Galatasaray , ikinci yarıya hızlı başladı; 55. dakikada Mauro Icardi ile beraberliği yakaladı, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle öne geçti: 2-1.

dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Thalisson kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı. 70 Yıl Sonra Huzurevinde Buluşan Öğretmen ve Öğrenci İçeriği Görüntüle

dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan, durumu 3-1 yaptı.

dakikada Metehan Mimaroğlu farkı 1’e indirdi: 3-2.

90+3’te Galatasaray’dan Roland Sallai kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İç Sahada Yenilmezlik Sürüyor

Galatasaray, iç sahada tüm kulvarlarda son 33 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta yenilgi almadı.

Bireysel Performanslar

Barış Alper Yılmaz , 12 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi , Süper Lig’de 7. golünü attı ve oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

İlkay Gündoğan, sakatlık sonrası ilk maçında golle döndü.

Sarı Kart ve Ceza Durumu

Roland Sallai, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 32’ye yükselterek ligde moral depoladı ve iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.