İlk olarak 1. Lig’e yükselen Iğdır FK ile anlaşan Onur Efe, burada beklediği fırsatları bulamayınca 2. Lig takımı 68 Aksarayspor’a transfer oldu. Ancak bu kulüpte de mutlu olamayan genç oyuncu, Altay’da yönetim değişikliği sonrası yeniden yeşil-siyahlı formaya döndü.

Bu sezon Altay formasıyla 3. Lig’de 9 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Onur Efe, bahis soruşturması nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldı ve sezonu kapattı. Altay’la 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, 30 Haziran 2026’da serbest kalacak.

Altay’ın önemli kozlarından biri olan Onur Efe’nin aldığı ceza, transfer yasağı süren kulübü de zor duruma soktu. Genç oyuncunun kariyerinde bundan sonra nasıl bir yol çizeceği merak konusu.