Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “T.C. İzmir Valiliği’nin özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına, miktar gözetmeksizin yapacağınız her katkı kulübümüze can suyu olacaktır” diyerek tüm Türkiye’ye destek çağrısında bulundu.

FIFA Dosyaları Kulübü Zorluyor

Kanlı, “Yıllardır var olan dosyalar her sezon ortalama 2 başvuru ile kapanırken, bizim yönetime gelişimizin üzerinden sadece 3 ay geçmiş olmasına rağmen bu sezon başvuru sayısı bir anda 7’ye yükseldi. Bu ağır yaptırımlar, Büyük Altay’ı ayağa kaldırma çabamızı sonuçsuz bırakıyor” ifadelerini kullandı.

“Koca Çınar Yorgun Düştü”

Altay’ın A Milli Takım başta olmak üzere tüm milli takımlara sporcu ve teknik adam yetiştirdiğini hatırlatan Kanlı, kulübün tarihine ve önemine vurgu yaptı:

“Ülkemizin milli gururu Altay, Fahrettin Altay Paşa’nın adını taşıyan, ülkemizin önemli değeri bir kulüp. Maalesef bazı hatalı yönetimler, ekonomik krizler, deprem felaketi ve COVID-19 salgını sonrası 112 yıllık koca çınar yorgun düştü ve ayakta kalma savaşı veriyor. Türkiye’nin köklü kulübü ve milli değeri olan Büyük Altay’a bu zorlu mücadelesinde siz de destek olun.”

Başkan Kanlı, İzmir Valiliği denetiminde açılan yardım hesabına yapılacak katkıların kulübe hayat vereceğini vurgulayarak, “Unutmayın, başka Altay yok” dedi.