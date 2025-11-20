Ay yıldızlı ekibin kadrosunda olmanın kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Onan, “Küçüklüğümden beri o kamplarda bulundum. Babam Ömer Onan’dan gelen bir yolum var. En iyi şekilde hem kendimi hem de şehri temsil etmek istiyorum” dedi.

A Milli Takım Maç Programı:

27 Kasım Perşembe, 21.00: Türkiye – Bosna Hersek, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

30 Kasım Pazar, 19.00: İsviçre – Türkiye

Manisa Basket’ten Glint ile Ana Sponsorluk Anlaşması

Manisa Basket, Glint ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı. Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Kulüp Genel Menajeri Özgün Önver, kulübün Manisa ile bütünleşmiş bir yapı olduğunu ve yerel iş birliklerinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Önver, taraftar ilgisine de değinerek, “Sezon başından bu yana tribünlerde gözle görülür bir artış yaşandı. Denizli ve Trabzon maçlarında yaklaşık 2 bin seyirci vardı. Başarı arttıkça seyirci sayısı da yükseliyor. Taraftar desteği oyuncuların performansını yukarı çekiyor” dedi.

Lig Rekabeti ve Avrupa Hedefleri

Türkiye Basketbol Ligi’nin bu sezon Avrupa’nın en rekabetçi liglerinden biri haline geldiğini vurgulayan Önver, “Çok yüksek bütçeli takımlar var ama biz mütevazı imkanlarla mücadele ediyoruz. Oyuncularımıza ve koçumuza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon için Avrupa hedeflerini de paylaşan Önver, “Glint ile yapılan iş birliği sayesinde yeniden Avrupa’da mücadele etmeyi hedefliyoruz. Hem Manisa’yı hem de sponsorumuzu Avrupa sahnesine taşımak istiyoruz” dedi.