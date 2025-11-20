Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Manisa FK’da, takımın başına getirilen Mustafa Dalcı, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçına çıkacak. Ev sahibi ekibin orta saha oyuncusu Birama Toure, sarı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
hafta öncesi Manisa FK, 10 puanla 18. sırada yer alırken, eksi 17 puanı bulunan Adana Demirspor, ligin son sırasında bulunuyor. Bu kritik mücadele, her iki takım için de düşme hattından çıkma mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: DHA