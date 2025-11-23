Yeşil-kırmızılı takımın tecrübeli kalecisi Tunay 45 günlük ceza aldı. Kaleyi, Bayram Kılıç veya yeni profesyonel 21 yaşındaki Sadri Ege’nin koruması bekleniyor. Savunmada ise stoper mevkisinde Erol ve Hıdır ceza aldı; teknik direktör Burhanettin Basatemür, amatör ligden takviye yaparak defans sorununu çözmeyi planlıyor.

Orta sahada Mücahit Aslan, sağ kanatta Erhan Öztürk ve sarı kart cezalısı Berat’ın yokluğunda Onur İnan, Namık Barış, Mehmet Güneş ve Ahmet Yağız formaya aday. Sağ bek Harun Kaya’nın cezası boyunca Selim ve yedek sağ bek Arda Baran Eren görev yapacak.

İleri uçta ise 8 golü bulunan Yasin Uzunoğlu’nun 45 günlük cezası nedeniyle gol bulamayan Hamza Küçükköylü’nün forma giymesi öngörülüyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Altınordu’dan transfer edilen gurbetçi golcü Selahattin’i de yedek kulübesinde koz olarak kullanmayı planlıyor.

Karşıyaka, ceza alan futbolcuların yokluğunda yedek ve genç oyuncuların performansıyla TFF 3. Lig 4. Grup’ta zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.