Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona galibiyet ile başladı. Süper Lig’in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı 76-65 mağlup etti.

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig’deki maçına çıktı. Bağcılar ekibi, Beşiktaş’ı 76-65 mağlup etti. Maçın ilk yarısını 42-31 geride kapatan ekip, ikinci yarıya galibiyet ile çıktı. Takım, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrıldı.

‘BAŞARILARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Süper Lig’in deneyimli ve güçlü ekiplerinden biri olan Beşiktaş karşısında alınan bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Takımımız sezona önemli bir moral ve motivasyonla başladı. Bağcılar Belediyesi olarak her zaman engelli sporcularımızın yanında olmaya; onların başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu galibiyetin, sezon boyunca ortaya koyacakları güçlü performanslarına da yansıyacağına inanıyorum. Tüm takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.