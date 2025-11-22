1. Kızılcahamam

Ankara’nın kuzeyinde yer alan Kızılcahamam, yemyeşil ormanları ve doğal termal suları ile ünlüdür. Şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Kızılcahamam, özellikle doğa yürüyüşü ve termal tatil planlayanlar için ideal bir duraktır.

2. Güdül

Kuzeybatı Ankara’da yer alan Güdül, sessizliği ve doğal yaşam alanlarıyla öne çıkar. Şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için mükemmeldir.

3. Şereflikoçhisar

Tuz Gölü’ne yakınlığı ile bilinen Şereflikoçhisar, Ankara’nın güneydoğusundaki uzak ilçelerden biridir. Şehir merkezinden yaklaşık 90 kilometre mesafededir. Göl manzarası ve doğal yaşamı ile dikkat çeker.

4. Nallıhan

Batı Ankara’da bulunan Nallıhan, hem tarihî hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkar. Nallıhan Kuş Cenneti’ni ziyaret edebileceğiniz ilçe, şehir merkezinden yaklaşık 150 kilometre uzaklıktadır.

5. Ayaş

Ayaş, termal kaynakları ve huzurlu doğasıyla Ankara’nın uzak ilçelerinden biridir. Şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktadır ve kaplıcaları, yürüyüş parkurları ile dikkat çeker.

Ankara’nın Uzak İlçelerine Seyahat Önerileri

Ulaşım: Özel araç veya belediye otobüsleri ile kolay ulaşım mümkündür.

Konaklama: Termal oteller, butik pansiyonlar ve doğa evleri mevcuttur.

Aktiviteler: Doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, kamp ve fotoğrafçılık için idealdir.

Ankara’nın uzak ilçeleri, şehirden kaçmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Hafta sonu kaçamağı veya kısa tatil planlarınız için bu ilçeleri listenize eklemeyi unutmayın.