Başkent Ankara, toplam 25 ilçeden oluşur ve her ilçesi farklı büyüklük ve coğrafi özelliklere sahiptir. İşte Ankara ilçelerinin güncel yüz ölçümleri:
1. Akyurt – 369 km²
Akyurt, Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alır ve orta büyüklükte bir ilçedir. Sanayi ve tarım alanlarıyla öne çıkar.
2. Altındağ – 123 km²
Başkent merkezinde bulunan Altındağ, tarihî dokusu ve kültürel alanlarıyla dikkat çeken küçük yüz ölçümlü bir ilçedir.
3. Ayaş – 1.041 km²
Ayaş, geniş tarım arazileri ve doğal alanlarıyla Ankara’nın büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.
4. Bala – 1.851 km²
Bala, kırsal yapısı ve geniş arazi varlığıyla Ankara’nın önemli ve büyük ilçelerinden biridir.
5. Beypazarı – 1.697 km²
Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı, Ankara’nın yüzölçümü açısından geniş ilçelerinden biridir.
6. Çamlıdere – 782 km²
Ormanlık alanları ve yaylalarıyla Çamlıdere, Ankara’nın doğayla iç içe ilçelerinden biridir.
7. Çankaya – 483 km²
Çankaya, başkent merkezinde yer alan prestijli bir ilçedir ve diplomatik temsilcilikler ile modern yerleşim alanlarıyla öne çıkar.
8. Çubuk – 1.198 km²
Tarım ve yerleşim alanlarıyla Çubuk, Ankara’nın geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.
9. Elmadağ – 647 km²
Doğal güzellikleri ve dağlık alanlarıyla Elmadağ, orta büyüklükte bir ilçedir.
10. Etimesgut – 273 km²
Etimesgut, modern konut projeleri ve hızla gelişen altyapısıyla yatırımcıların ilgisini çeken orta büyüklükte bir ilçedir.
11. Evren – 222 km²
Evren, küçük ve kırsal yapısıyla Ankara’nın sakin yaşam alanlarından biridir.
12. Gölbaşı – 1.364 km²
Göl manzarası ve villa projeleriyle Gölbaşı, Ankara’nın en prestijli ilçelerinden biridir.
13. Güdül – 540 km²
Doğal ve kırsal alanlarıyla Güdül, Ankara’nın yeşil ilçeleri arasında yer alır.
14. Haymana – 2.164 km²
Haymana, termal kaynakları ve geniş tarım arazileriyle dikkat çeken Ankara’nın büyük ilçelerindendir.
15. Kahramankazan – 547 km²
Sanayi ve modern yerleşim alanlarıyla Kahramankazan, orta büyüklükte bir ilçedir.
16. Kalecik – 1.110 km²
Kalecik, üzüm bağları ve doğal güzellikleriyle bilinen geniş bir ilçedir.
17. Keçiören – 159 km²
Yoğun nüfuslu Keçiören, başkent merkezinin küçük yüz ölçümlü fakat sosyal ve eğitim açısından zengin ilçelerindendir.
18. Kızılcahamam – 1.623 km²
Doğal güzellikleri ve termal turizmi ile Kızılcahamam, Ankara’nın büyük ve turistik ilçelerindendir.
19. Mamak – 321 km²
Mamak, orta büyüklükte bir yüz ölçümüne sahip olup uygun fiyatlı konutları ve gelişen altyapısıyla öne çıkar.
20. Nallıhan – 2.079 km²
Nallıhan, kırsal alanları ve doğal yaşamıyla Ankara’nın en geniş ilçelerinden biridir.
21. Polatlı – 3.618 km²
Polatlı, tarım ve sanayi alanlarıyla Ankara’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesidir.
22. Pursaklar – 169 km²
Modern konut projeleri ve aile dostu yaşam alanlarıyla Pursaklar, başkent merkezinde yer alan küçük bir ilçedir.
23. Sincan – 880 km²
Sanayi ve eğitim alanlarıyla Sincan, Ankara’nın geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.
24. Şereflikoçhisar – 2.155 km²
Doğal ve kırsal yaşam alanları ile bilinen Şereflikoçhisar, Ankara’nın büyük ilçelerindendir.
25. Yenimahalle – 219 km²
Planlı yerleşimi ve modern konut alanlarıyla Yenimahalle, başkent merkezinin orta büyüklükteki ilçelerinden biridir.