Başkent Ankara, toplam 25 ilçeden oluşur ve her ilçesi farklı büyüklük ve coğrafi özelliklere sahiptir. İşte Ankara ilçelerinin güncel yüz ölçümleri:

1. Akyurt – 369 km²

Akyurt, Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alır ve orta büyüklükte bir ilçedir. Sanayi ve tarım alanlarıyla öne çıkar.

2. Altındağ – 123 km²

Başkent merkezinde bulunan Altındağ, tarihî dokusu ve kültürel alanlarıyla dikkat çeken küçük yüz ölçümlü bir ilçedir.

3. Ayaş – 1.041 km²

Ayaş, geniş tarım arazileri ve doğal alanlarıyla Ankara’nın büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.

4. Bala – 1.851 km²

Bala, kırsal yapısı ve geniş arazi varlığıyla Ankara’nın önemli ve büyük ilçelerinden biridir.

5. Beypazarı – 1.697 km²

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı, Ankara’nın yüzölçümü açısından geniş ilçelerinden biridir.

6. Çamlıdere – 782 km²

Ormanlık alanları ve yaylalarıyla Çamlıdere, Ankara’nın doğayla iç içe ilçelerinden biridir.

7. Çankaya – 483 km²

Çankaya, başkent merkezinde yer alan prestijli bir ilçedir ve diplomatik temsilcilikler ile modern yerleşim alanlarıyla öne çıkar.

8. Çubuk – 1.198 km²

Tarım ve yerleşim alanlarıyla Çubuk, Ankara’nın geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.

9. Elmadağ – 647 km²

Doğal güzellikleri ve dağlık alanlarıyla Elmadağ, orta büyüklükte bir ilçedir.

10. Etimesgut – 273 km²

Etimesgut, modern konut projeleri ve hızla gelişen altyapısıyla yatırımcıların ilgisini çeken orta büyüklükte bir ilçedir.

11. Evren – 222 km²

Evren, küçük ve kırsal yapısıyla Ankara’nın sakin yaşam alanlarından biridir.

12. Gölbaşı – 1.364 km²

Göl manzarası ve villa projeleriyle Gölbaşı, Ankara’nın en prestijli ilçelerinden biridir.

13. Güdül – 540 km²

Doğal ve kırsal alanlarıyla Güdül, Ankara’nın yeşil ilçeleri arasında yer alır.

14. Haymana – 2.164 km²

Haymana, termal kaynakları ve geniş tarım arazileriyle dikkat çeken Ankara’nın büyük ilçelerindendir.

15. Kahramankazan – 547 km²

Sanayi ve modern yerleşim alanlarıyla Kahramankazan, orta büyüklükte bir ilçedir.

16. Kalecik – 1.110 km²

Kalecik, üzüm bağları ve doğal güzellikleriyle bilinen geniş bir ilçedir.

17. Keçiören – 159 km²

Yoğun nüfuslu Keçiören, başkent merkezinin küçük yüz ölçümlü fakat sosyal ve eğitim açısından zengin ilçelerindendir.

18. Kızılcahamam – 1.623 km²

Doğal güzellikleri ve termal turizmi ile Kızılcahamam, Ankara’nın büyük ve turistik ilçelerindendir.

19. Mamak – 321 km²

Mamak, orta büyüklükte bir yüz ölçümüne sahip olup uygun fiyatlı konutları ve gelişen altyapısıyla öne çıkar.

20. Nallıhan – 2.079 km²

Nallıhan, kırsal alanları ve doğal yaşamıyla Ankara’nın en geniş ilçelerinden biridir.

21. Polatlı – 3.618 km²

Polatlı, tarım ve sanayi alanlarıyla Ankara’nın en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesidir.

22. Pursaklar – 169 km²

Modern konut projeleri ve aile dostu yaşam alanlarıyla Pursaklar, başkent merkezinde yer alan küçük bir ilçedir.

23. Sincan – 880 km²

Sanayi ve eğitim alanlarıyla Sincan, Ankara’nın geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerindendir.

24. Şereflikoçhisar – 2.155 km²

Doğal ve kırsal yaşam alanları ile bilinen Şereflikoçhisar, Ankara’nın büyük ilçelerindendir.

25. Yenimahalle – 219 km²

Planlı yerleşimi ve modern konut alanlarıyla Yenimahalle, başkent merkezinin orta büyüklükteki ilçelerinden biridir.