22 Kasım, farklı yıllarda özellikle siyaset, uluslararası ilişkiler ve spor alanlarında birçok kritik gelişmeye sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor.



JFK Suikastı: Dünyayı Sarsan Gün

22 Kasım 1963’te ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas’ta düzenlenen resmi ziyarette suikasta uğrayarak hayatını kaybetti.

Amerikan tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak kabul edilen olay, küresel siyasette şok etkisi yaratmış; soruşturma ve komplo iddiaları yıllarca gündemde kalmıştı. Kennedy'nin ölümü, ABD dış politikasında da önemli kırılmalara yol açmıştı.

BM 242 Sayılı Karar: Orta Doğu Barış Sürecinin Temeli

1967 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 22 Kasım’da Orta Doğu’da uzun yıllar sürecek diplomatik müzakerelerin başlangıç noktası sayılan 242 sayılı kararı kabul etti.

Karar, Arap-İsrail çatışmasında “toprak karşılığı barış” ilkesini ortaya koyarak bölgesel barış girişimlerinin zeminini oluşturdu.

Angela Merkel, Almanya’nın İlk Kadın Şansölyesi Oldu

22 Kasım 2005, Avrupa siyaseti açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Angela Merkel, Almanya’nın ilk kadın şansölyesi olarak göreve başladı.

Merkel dönemi, Avrupa Birliği’nin ekonomik istikrar politikalarına yön veren stratejik kararlarla hatırlanıyor.

Mike Tyson Tarihin En Genç Ağır Sıklet Şampiyonu Oldu

Spor tarihinin unutulmaz anlarından biri 22 Kasım 1986’da yaşandı. Henüz 20 yaşındaki Mike Tyson, ağır sıklet şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti.

Tyson’ın rekoru hâlâ kırılmadı ve boks dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Her yıl bu tarihte, dünya tarihini şekillendiren önemli olaylar yeniden hatırlanıyor; ülkelerin siyasi hafızasında yer etmeye devam ediyor.