Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 16 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarması sonrasında ekipler, dün Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’nde eş zamanlı operasyon gerçekleltirdi. Gece görüşlü dronlarla beraber destek verilen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslere düzenlenen aramalarda 32 bin 930 içimlik bonzai, 12 bin 137 sentetik ecza hap, 23,72 gram esrar, 1,72 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 775 TL, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 10 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-