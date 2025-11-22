Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından 123 hükümlü rahatsızlandı. İddiaya göre, hükümlülere dağıtılan hazır konserve balık sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi ve rahatsızlanan 123 hükümlü ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alındı. Numuneler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.