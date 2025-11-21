“Canım İsterse Tezgâh Açıyorum”

Menajerinin İstanbul’daki bir kafe açılışına katılan Avcı, yeni yaşam düzeniyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göcek’teki teknesinde yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, yaz aylarında zaman zaman pazarda karpuz tezgâhı açtığını söyledi.

Avcı, “Fethiye’de cuma pazarında tezgâhım var. Keyfim isterse karpuz satıyorum. İstanbul’da bunu yapamazsın; insanlar etrafına toplanır, iş gösteriye döner. Orada böyle değil, çok doğal,” diyerek sade yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehir Hayatını Bıraktı: Teknedeki Yeni Düzen

Koray Avcı, uzun yıllardır süren konser temposu ve yoğun şehir yaşantısının ardından daha huzurlu bir hayat sürmek istediğini belirterek Göcek’e yerleşti. Denizle iç içe yaşamanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Avcı, zamanının büyük kısmını babasından kalan yelkenlide geçiriyor.

“Yelkenli küçük bir ev gibi,” diyen şarkıcı, burada hem dinlendiğini hem de yeni bestelerine ilham bulduğunu ifade etti.

Kaptanlığa Adım Attı

Yeni hayatıyla birlikte farklı bir hedef koyan Avcı, amatör kaptanlık eğitimleri almaya başladığını da açıkladı. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık dümene geçtiğini belirten ünlü isim, ileride profesyonel bir kaptan olmayı hedeflediğini söyledi.

“Huzuru Denizde Buldum”

Göcek’teki sessizliğin kendisine iyi geldiğini dile getiren Avcı, tekne yaşamının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını da ekledi. Rüzgâr, hava koşulları ve bakım süreçleri nedeniyle sürekli bir sorumluluk gerektiğini söyleyen şarkıcı, “Ama huzur başka yerde yok,” diyerek yeni yaşam tarzından memnun olduğunu belirtti.