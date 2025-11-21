Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni gösterisi CMXXIV, 23 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kapalı gişe oynayan performansını bu yıl yeniden sahneye taşıyan Yılmaz’ın gösterisine yoğun talep geldi.

Zorlu PSM’de yapılacak 7 gösterinin tüm biletleri tükendi. Tükenen biletler karaborsada 54 bin TL’ye kadar çıkınca sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

7 Gösteri, 850 TL – 10 Bin TL Arası Resmî Bilet Fiyatı

Cem Yılmaz’ın 23 Kasım – 29 Aralık tarihleri arasında toplam 7 kez sahne alacağı CMXXIV gösterisinde bilet fiyatları şöyleydi:

6. Kategori: 850 TL

5. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 2.250 TL

3. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 3.500 TL

1. Kategori: 5.500 TL

VIP: 10.000 TL

Biletlerin kısa sürede tükenmesi üzerine karaborsa fiyatları bazı sitelerde 54 bin TL seviyelerine kadar yükseldi.

Gösteri Takvimi: Kasım – Aralık Boyunca Sahne Zorlu PSM’de

Cem Yılmaz’ın İstanbul’daki gösteri takvimi şöyle:

23 Kasım

24 Kasım

9 Aralık

10 Aralık

24 Aralık

25 Aralık

29 Aralık

Tüm gösterilerin biletleri satışa açıldığı gün içerisinde tükendi.

Cem Yılmaz Almanya’da Üç Şehirde Sahne Alacak

Cem Yılmaz, İstanbul gösterilerine ek olarak bu yıl Almanya turnesine de çıkıyor. Yılmaz; Offenbach am Main, Köln ve Berlin şehirlerinde üç farklı performans sergileyecek.

Avrupa Turnesi Bilet Fiyatları

Offenbach am Main: 97.50 – 167.50 Euro

Köln: 67.50 – 207.50 Euro

Berlin: 67.50 – 137.50 Euro

Yılmaz’ın Avrupa biletlerinin de hızla tükendiği belirtiliyor.

CMXXIV Yine Kapalı Gişe Gidiyor

Cem Yılmaz, geçen yıl büyük ilgi gören CMXXIV ile hem Türkiye’de hem Avrupa’da yeniden kapalı gişe performans sergilemeye hazırlanıyor. Yılmaz’ın yeni gösterisi, yıl bitmeden en çok konuşulan sahne etkinliklerinden biri oldu.