İşte başkentin en huzurlu ve güvenli yerleşim bölgeleri…

1. Çankaya – Ankara’nın En Güvenli Yaşam Merkezlerinden Biri

Hem diplomatik misyonların hem de resmi kurumların yer aldığı Çankaya, Ankara’nın en güvenli bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. İlçenin birçok mahallesinde günün her saati güvenli bir sosyal ortam bulunuyor.

Çankaya’da öne çıkan güvenli semtler:

Oran

Gaziosmanpaşa (GOP)

Yıldız – Birlik

Kavaklıdere

Küçükesat

Bu bölgelerdeki planlı yapılaşma, düzenli devriye çalışmalarının yanı sıra sosyal refah seviyesi yüksek nüfus, güvenlik algısını artırıyor.

2. Yenimahalle (Çayyolu – Ümitköy) – Aileler İçin En Güvenli Bölgelerden Biri

Çayyolu ve Ümitköy, Ankara’da özellikle ailelerin ve site yaşamını tercih edenlerin en güvendiği bölgeler arasında bulunuyor. Yaşam düzeni, huzurlu ortamı ve sosyal alanları ile listeye üst sıralardan giriyor.

Bölgeyi güvenli yapan nedenler:

Kapalı site konsepti

Güvenlik kameralarının yaygın kullanımı

Eğitimli ve düzenli nüfus

Geniş sokaklar, modern yaşam alanları

Çayyolu, yıllardır “Ankara’nın en huzurlu semtleri” arasında gösteriliyor.

3. Gölbaşı (İncek – Kızılcaşar) – Sessiz ve Güvenli Villa Bölgesi

Ankara’nın lüks villa projelerinin çoğu İncek ve çevresinde bulunduğu için güvenlik seviyesi de oldukça yüksek. Kontrollü giriş sistemleri ve geniş alanlara yayılan konutlar bölgeyi huzurlu bir hale getiriyor.

Gölbaşı’nın güvenlik avantajları:

Kapalı devre güvenlik sistemleri

Özel güvenlik ekipleri

Düşük suç oranı

Yüksek sosyoekonomik profil

Bu nedenle İncek ve Kızılcaşar, hem aileler hem de sakin yaşam arayanlar tarafından tercih ediliyor.

4. Etimesgut (Bağlıca – Elvankent) – Yeni Nesil Güvenli Semtler

Etimesgut’un özellikle Bağlıca bölgesi, son yıllarda gelişen yeni konut projeleri ve düzenli planlamasıyla güvenli yaşam alanlarından biri hâline geldi. Bölgenin sosyal yapısı da genel olarak sakin ve kontrollü.

Bağlıca’nın öne çıkan güvenlik özellikleri:

Modern sitelerde 7/24 güvenlik

Kamera kontrol sistemleri

Yeni yapılaşma ve planlı kentleşme

Genç, eğitimli nüfus yoğunluğu

Bağlıca, Ankara’nın hızla değer kazanan ve güvenliğiyle öne çıkan bölgelerinden.

5. Keçiören (Ovacık – Bağlum) – Gelişmekte Olan Güvenli Bölge

Keçiören genel olarak kalabalık bir ilçe olsa da Ovacık ve Bağlum hattında yeni konut projeleri, geniş yerleşim alanları ve taze bir şehirleşme yapısı bulunuyor. Bu nedenle daha güvenli bir çevre sunuyor.

Bu alanı güvenli yapan unsurlar:

Yeni bina stoku

Az yoğunluklu yerleşim

Bölgesel güvenlik önlemlerinin artırılması

Aile ağırlıklı yaşam yapısı

Önümüzdeki yıllarda güvenlik seviyesinin daha da artması bekleniyor.

2025 Ankara’nın En Güvenli Semtleri – Güncel Sıralama

Çankaya – Oran, GOP, Yıldız, Kavaklıdere

Yenimahalle – Çayyolu, Ümitköy

Gölbaşı – İncek, Kızılcaşar

Etimesgut – Bağlıca, Elvankent

Keçiören – Ovacık, Bağlum

Bu semtler, yaşam kalitesi, suç oranlarının düşüklüğü ve bölgesel yapı nedeniyle Ankara’nın en güvenli yaşam bölgeleri olarak dikkat çekiyor.