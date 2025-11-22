İşte başkentin en huzurlu ve güvenli yerleşim bölgeleri…
1. Çankaya – Ankara’nın En Güvenli Yaşam Merkezlerinden Biri
Hem diplomatik misyonların hem de resmi kurumların yer aldığı Çankaya, Ankara’nın en güvenli bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. İlçenin birçok mahallesinde günün her saati güvenli bir sosyal ortam bulunuyor.
Çankaya’da öne çıkan güvenli semtler:
Oran
Gaziosmanpaşa (GOP)
Yıldız – Birlik
Kavaklıdere
Küçükesat
Bu bölgelerdeki planlı yapılaşma, düzenli devriye çalışmalarının yanı sıra sosyal refah seviyesi yüksek nüfus, güvenlik algısını artırıyor.
2. Yenimahalle (Çayyolu – Ümitköy) – Aileler İçin En Güvenli Bölgelerden Biri
Çayyolu ve Ümitköy, Ankara’da özellikle ailelerin ve site yaşamını tercih edenlerin en güvendiği bölgeler arasında bulunuyor. Yaşam düzeni, huzurlu ortamı ve sosyal alanları ile listeye üst sıralardan giriyor.
Bölgeyi güvenli yapan nedenler:
Kapalı site konsepti
Güvenlik kameralarının yaygın kullanımı
Eğitimli ve düzenli nüfus
Geniş sokaklar, modern yaşam alanları
Çayyolu, yıllardır “Ankara’nın en huzurlu semtleri” arasında gösteriliyor.
3. Gölbaşı (İncek – Kızılcaşar) – Sessiz ve Güvenli Villa Bölgesi
Ankara’nın lüks villa projelerinin çoğu İncek ve çevresinde bulunduğu için güvenlik seviyesi de oldukça yüksek. Kontrollü giriş sistemleri ve geniş alanlara yayılan konutlar bölgeyi huzurlu bir hale getiriyor.
Gölbaşı’nın güvenlik avantajları:
Kapalı devre güvenlik sistemleri
Özel güvenlik ekipleri
Düşük suç oranı
Yüksek sosyoekonomik profil
Bu nedenle İncek ve Kızılcaşar, hem aileler hem de sakin yaşam arayanlar tarafından tercih ediliyor.
4. Etimesgut (Bağlıca – Elvankent) – Yeni Nesil Güvenli Semtler
Etimesgut’un özellikle Bağlıca bölgesi, son yıllarda gelişen yeni konut projeleri ve düzenli planlamasıyla güvenli yaşam alanlarından biri hâline geldi. Bölgenin sosyal yapısı da genel olarak sakin ve kontrollü.
Bağlıca’nın öne çıkan güvenlik özellikleri:
Modern sitelerde 7/24 güvenlik
Kamera kontrol sistemleri
Yeni yapılaşma ve planlı kentleşme
Genç, eğitimli nüfus yoğunluğu
Bağlıca, Ankara’nın hızla değer kazanan ve güvenliğiyle öne çıkan bölgelerinden.
5. Keçiören (Ovacık – Bağlum) – Gelişmekte Olan Güvenli Bölge
Keçiören genel olarak kalabalık bir ilçe olsa da Ovacık ve Bağlum hattında yeni konut projeleri, geniş yerleşim alanları ve taze bir şehirleşme yapısı bulunuyor. Bu nedenle daha güvenli bir çevre sunuyor.
Bu alanı güvenli yapan unsurlar:
Yeni bina stoku
Az yoğunluklu yerleşim
Bölgesel güvenlik önlemlerinin artırılması
Aile ağırlıklı yaşam yapısı
Önümüzdeki yıllarda güvenlik seviyesinin daha da artması bekleniyor.
2025 Ankara’nın En Güvenli Semtleri – Güncel Sıralama
Çankaya – Oran, GOP, Yıldız, Kavaklıdere
Yenimahalle – Çayyolu, Ümitköy
Gölbaşı – İncek, Kızılcaşar
Etimesgut – Bağlıca, Elvankent
Keçiören – Ovacık, Bağlum
Bu semtler, yaşam kalitesi, suç oranlarının düşüklüğü ve bölgesel yapı nedeniyle Ankara’nın en güvenli yaşam bölgeleri olarak dikkat çekiyor.