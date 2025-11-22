Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmek, hem tarihe saygı hem de etkileyici bir gezi deneyimi sağlar.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni Keşfetmek

Hitit, Frig, Roma ve diğer medeniyetlerden kalma eserleri inceleyebileceğiniz bu müze, tarih meraklıları için ideal bir duraktır.

Ankara Kalesi’nde Yürüyüş

Kale surları ve taş sokaklarda gezi yapmak, şehrin panoramik manzarasını izlemek ve tarihi evleri görmek unutulmazdır.

Hacı Bayram Camii ve Türbesi

Ankara’nın eski şehir bölgesinde bulunan Hacı Bayram Camii ve türbesi, hem tarihî hem de manevi bir deneyim sunar.

Augustus Tapınağı’nı Ziyaret Etmek

Hacı Bayram semtinde bulunan bu Roma dönemi tapınağı, antik dönemin izlerini günümüzde görmek isteyenler için harikadır.

Atakule’den Ankara Manzarası

Şehrin panoramik manzarasını izlemek ve dönen restoranında yemek yemek için Atakule’ye çıkabilirsiniz.

Kocatepe Camii’ni Görmek

Ankara’nın en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Camii, mimarisi ve ihtişamıyla hem ibadet hem de turistik gezi için uygundur.

Gençlik Parkı’nda Zaman Geçirmek

Göletler, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve lunaparkıyla Gençlik Parkı, aileler ve gençler için keyifli bir dinlenme alanıdır.

Feza Gürsey Bilim Merkezi

Interaktif sergileri ile bilim meraklıları ve çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Tarihi cezaevi binasında gezmek, Türkiye’nin geçmişine dair ilginç bilgiler edinmek için ziyaret edebilirsiniz.

Parachute Kulesi’nden Ankara’yı Seyretmek

Yüksekten şehir manzarası izlemek ve nostaljik havayı hissetmek isteyenler için ideal bir aktivitedir.

Altınköy Açık Hava Müzesi

Geleneksel köy yaşamını görmek, eski evleri ve el sanatları atölyelerini keşfetmek için Altınköy ziyareti yapılabilir.

Roma Hamamı Kalıntıları

Şehrin antik dönem izlerini görmek için Roma Hamamı kalıntıları da keşfedilmeye değer bir noktadır.

Çıkrıkçılar Yokuşu’nda Gezinti ve Alışveriş

Ulus semtindeki bu yokuşta hediyelik eşya alışverişi yapabilir ve nostaljik sokakları keşfedebilirsiniz.

Kocatepe Çevresinde Gün Batımını İzlemek

Şehrin yüksek noktalarından gün batımını seyretmek hem romantik hem de huzur verici bir deneyimdir.

CSO Ada Ankara’da Konser Keyfi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi etkinliklerin yapıldığı bu salon, müzikseverler için kaçırılmayacak bir yerdir.

Mogan veya Eymir Gölü’nde Doğa Aktiviteleri

Yürüyüş, bisiklet turu ve piknik gibi aktivitelerle göl kenarında doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.

Elmadağ’da Kış Sporları

Kayak ve snowboard deneyimi yaşamak isteyenler için Elmadağ Kayak Merkezi ideal bir tercihtir.

Tunalı Hilmi Caddesi’nde Alışveriş ve Eğlence

Şehrin popüler caddelerinden biri olan Tunalı’da restoranlar, kafeler ve butik mağazalar ziyaret edilebilir.

CerModern Sanat Merkezi’ni Gezmek

Modern sanat sergileri, performanslar ve kültürel etkinlikler için CerModern, Ankara’nın önemli kültürel noktalarındandır.