Anıtkabir Ziyareti
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarını ziyaret etmek, hem tarihe saygı hem de etkileyici bir gezi deneyimi sağlar.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni Keşfetmek
Hitit, Frig, Roma ve diğer medeniyetlerden kalma eserleri inceleyebileceğiniz bu müze, tarih meraklıları için ideal bir duraktır.
Ankara Kalesi’nde Yürüyüş
Kale surları ve taş sokaklarda gezi yapmak, şehrin panoramik manzarasını izlemek ve tarihi evleri görmek unutulmazdır.
Hacı Bayram Camii ve Türbesi
Ankara’nın eski şehir bölgesinde bulunan Hacı Bayram Camii ve türbesi, hem tarihî hem de manevi bir deneyim sunar.
Augustus Tapınağı’nı Ziyaret Etmek
Hacı Bayram semtinde bulunan bu Roma dönemi tapınağı, antik dönemin izlerini günümüzde görmek isteyenler için harikadır.
Atakule’den Ankara Manzarası
Şehrin panoramik manzarasını izlemek ve dönen restoranında yemek yemek için Atakule’ye çıkabilirsiniz.
Kocatepe Camii’ni Görmek
Ankara’nın en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Camii, mimarisi ve ihtişamıyla hem ibadet hem de turistik gezi için uygundur.
Gençlik Parkı’nda Zaman Geçirmek
Göletler, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve lunaparkıyla Gençlik Parkı, aileler ve gençler için keyifli bir dinlenme alanıdır.
Feza Gürsey Bilim Merkezi
Interaktif sergileri ile bilim meraklıları ve çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunar.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Tarihi cezaevi binasında gezmek, Türkiye’nin geçmişine dair ilginç bilgiler edinmek için ziyaret edebilirsiniz.
Parachute Kulesi’nden Ankara’yı Seyretmek
Yüksekten şehir manzarası izlemek ve nostaljik havayı hissetmek isteyenler için ideal bir aktivitedir.
Altınköy Açık Hava Müzesi
Geleneksel köy yaşamını görmek, eski evleri ve el sanatları atölyelerini keşfetmek için Altınköy ziyareti yapılabilir.
Roma Hamamı Kalıntıları
Şehrin antik dönem izlerini görmek için Roma Hamamı kalıntıları da keşfedilmeye değer bir noktadır.
Çıkrıkçılar Yokuşu’nda Gezinti ve Alışveriş
Ulus semtindeki bu yokuşta hediyelik eşya alışverişi yapabilir ve nostaljik sokakları keşfedebilirsiniz.
Kocatepe Çevresinde Gün Batımını İzlemek
Şehrin yüksek noktalarından gün batımını seyretmek hem romantik hem de huzur verici bir deneyimdir.
CSO Ada Ankara’da Konser Keyfi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi etkinliklerin yapıldığı bu salon, müzikseverler için kaçırılmayacak bir yerdir.
Mogan veya Eymir Gölü’nde Doğa Aktiviteleri
Yürüyüş, bisiklet turu ve piknik gibi aktivitelerle göl kenarında doğayla iç içe vakit geçirebilirsiniz.
Elmadağ’da Kış Sporları
Kayak ve snowboard deneyimi yaşamak isteyenler için Elmadağ Kayak Merkezi ideal bir tercihtir.
Tunalı Hilmi Caddesi’nde Alışveriş ve Eğlence
Şehrin popüler caddelerinden biri olan Tunalı’da restoranlar, kafeler ve butik mağazalar ziyaret edilebilir.
CerModern Sanat Merkezi’ni Gezmek
Modern sanat sergileri, performanslar ve kültürel etkinlikler için CerModern, Ankara’nın önemli kültürel noktalarındandır.