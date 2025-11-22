1. Osmanlı Döneminde Ankara’nın Durumu
Osmanlı döneminde Ankara, büyük bir şehir olmasa da coğrafi konumu ve ticaret yolları üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir yerleşim merkeziydi. Ancak o dönemde resmî başkent İstanbul’du ve Ankara herhangi bir başkent unvanına sahip değildi.
2. Kurtuluş Savaşı ve Ankara’nın Stratejik Önemi
1919-1923 yıllarında İstanbul’un işgal altında olması nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’yi yürütmek için güvenli bir merkez arıyordu.
Bu sebeple Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca fiilen başkent görevini üstlendi.
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılması, şehrin başkent olarak önem kazandığı dönemin başlangıcı oldu.
3. Ankara’nın Resmî Başkent İlan Edilmesi
13 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla Ankara resmî başkent olarak duyuruldu.
Atatürk’ün Ankara’yı başkent seçmesinin başlıca sebepleri:
Ülkenin coğrafi merkezinde yer alması
Savunma açısından güvenli bir konumda bulunması
Yeni Cumhuriyet’in modern ve bağımsız yüzünü temsil etmesi
Bu karar ile İstanbul’un başkentliği sona erdi ve Ankara Cumhuriyet’in resmî yönetim merkezi oldu.
4. Ankara Başkent Olduktan Sonra Yaşanan Gelişmeler
Hükümet ve kamu binaları hızla inşa edildi
Şehir planlaması ve modern altyapı projeleri hayata geçirildi
Ulaşım ağları ve kamu hizmetleri geliştirildi
Uluslararası diplomatik ilişkiler için büyükelçilikler kuruldu
Bugün Ankara, sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda kültürel, eğitim ve diplomatik bir merkez olarak da önem taşıyor.
5. Ankara Kaç Kez Başkent Oldu? Özet
Osmanlı Dönemi: Başkent değil (İstanbul başkentti)
Kurtuluş Savaşı Dönemi (1920-1923): Fiilen başkent
Cumhuriyet Dönemi (1923-günümüz): Resmî başkent
Yani Ankara, tarih boyunca bir kez resmî başkent oldu, fakat 1920’den itibaren fiilen başkent işlevi gördü.
Ankara Başkent Olmasının Önemi
Milli Mücadele’nin merkezi olarak stratejik rol
Coğrafi ve güvenlik avantajları
Cumhuriyet’in modern ve bağımsız kimliğini temsil etmesi
Ankara’nın başkent olarak seçilmesi, Türkiye tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.