2025 değerlendirmeleri, Ankara’nın en prestijli bölgelerini yeniden belirledi ve zirvede yine Çankaya yer aldı.

1. Çankaya – Başkentin Lüks Yaşam Merkezi

Ankara’nın en seçkin ilçeleri denildiğinde ilk sırayı hiçbir dönem kaybetmeyen Çankaya, hem yaşam kalitesi hem de konut fiyatlarıyla başkentin en değerli bölgesi olmayı sürdürüyor.

Çankaya’yı lüks yapan başlıca etkenler:

Büyükelçilik bölgesi ve yüksek güvenlikli alanlar

Modern rezidans projeleri ve premium site yaşamı

Modern rezidans projeleri ve premium site yaşamı

Alışveriş merkezleri, kültürel merkezler ve iş odaklarına yakınlık

Ankara’nın en pahalı metrekare değerleri

Çankaya, 2025 yılı itibarıyla Ankara’nın en prestijli ilçesi olmayı sürdürüyor.

2. Gölbaşı – Villa Yaşamının Yükselen Başkenti

Ankara’da lüks villa yaşamının en yoğun olduğu ilçe olan Gölbaşı, özellikle İncek ve çevresiyle ultra lüks konut projelerinin merkezi hâline geldi.

Gölbaşı’nın öne çıkan tarafları:

Geniş araziler üzerinde yer alan villa siteleri

Doğayla iç içe, sakin ama prestijli bir yaşam

Göl manzaralı projeler

Üniversitelere ve ana arterlere yakın konum

Gölbaşı, son yıllarda “şehir merkezinden uzak ama üst segment yaşam” isteyenlerin gözdesi oldu.

3. Yenimahalle (Çayyolu – Ümitköy) – Modern ve Planlı Yerleşim Bölgesi

Ankara’nın en düzenli şehirleşmiş bölgelerinden olan Çayyolu – Ümitköy, modern yapısı, geniş sosyal imkânları ve kaliteli yaşam alanlarıyla lüks ilçeler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Çayyolu – Ümitköy avantajları:

Yeni nesil konut projeleri

Metro hattı ve gelişmiş ulaşım ağı

Kafe, restoran ve kültürel sosyal mekânlar

Aile yaşamı için ideal planlı yapılaşma

Yenimahalle’nin bu hattı, Ankara’nın en yaşanabilir bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

4. Etimesgut (Bağlıca – Elvankent) – Yeni Lüksün Yükseldiği İlçe

Etimesgut, son yıllarda en hızlı gelişim yaşayan ilçelerden biri. Özellikle Bağlıca, modern site projeleriyle Ankara’nın lüks yaşam seçenekleri arasında önemli bir yer edinmeye başladı.

Etimesgut’u öne çıkaran detaylar:

Geniş sosyal tesislere sahip yeni siteler

Genç nüfusun yoğunluğu

Ulaşım projeleriyle değer kazanan bölgeler

Hızla artan gayrimenkul fiyatları

Etimesgut, yatırım açısından başkentin en güçlü potansiyellerinden biri hâline geliyor.

5. Keçiören (Bağlum – Ovacık) – Değer Kazanan Yeni Bölge

Keçiören genel olarak orta gelir profiliyle bilinse de Bağlum – Ovacık hattı, yeni projeler sayesinde hızla gelişen ve lüksleşen bir bölge hâline geldi.

Bölgede öne çıkan unsurlar:

Yeni konut projeleri

Geniş planlı yerleşim alanları

Geleceğe dönük yüksek yatırım potansiyeli

Bu bölge, Ankara’da gelecek yıllarda lüks yaşamın yeni duraklarından biri olarak görülüyor.