Konferans salonunda öğrencilere seslenen Başkan Saran, projeyi çok önemsediklerini belirterek, “Her deplasmanda okulları ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler bize büyük moral oluyor. Maçtan önce en keyif aldığım an sizlerle birlikte olduğumuz bu anlardır” dedi.

Sporun hayatına kattığı değerleri anlatan Saran, “Spor bir amaç değil, bir araçtır. Spor sayesinde yurtdışında okuyabildim, disiplin öğrendim, hedef koymayı öğrendim. İş hayatımda da sporun getirdiği disiplin çok işime yaradı” ifadelerini kullandı.

Okulun hem akademiye hem de spora verdiği önemden etkilendiğini belirten Saran, “Bu okulda akademik başarı ile sporun birlikte yürütülmesi beni çok mutlu etti. İnşallah sizden aldığımız moralle 3 puanla buradan döneceğiz” diye konuştu.