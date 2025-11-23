Takımda cezalar sonrası sadece 7 futbolcu kaldığını söyleyen Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Ahmet Özen, sürecin kendilerini büyük zorluk içine soktuğunu ifade etti. Asbaşkan Tekin Yuşan ise çevre illerden destek almaya çalıştıklarını belirterek, “U19 ve amatör oyuncularla yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz” dedi.

17 Futbolcuya Ceza, 3 Farklı Süre: 12 Ay, 6 Ay, 3 Ay ve 45 Gün

TFF’nin disiplin kararlarına göre Ağrı 1970 Spor’da forma giyen oyunculara şu cezalar verildi:

12 Ay: Emre Yaşar, Sedat Yılmaz

6 Ay: Emir Aydın, Üzeyir Kaya, Hüseyin Aybars Tüfekçi

3 Ay: Yusuf Akdeniz, Vedat Böyügül, Tayfun Çulha, Muhammet Furkan Kılıç, Ömer Ok, Emircan Sönmez, Ertuğrul Usta, Kerem Yaşa

45 Gün: Yusuf İslam Atay, Hivan Özkurt, Emre Özsarı, Emirhan Alperen Yılmaz

Kadro omurgasını oluşturan 8 ilk 11 oyuncusu dahil toplam 17 futbolcunun ceza alması sonrası takımda oynayabilecek sadece 7 futbolcu kaldı.

Teknik Direktör Özen: “Bir Haftada Yeniden Kadro Kurmamız Gerekiyor”

Ligin 10 haftalık bölümünde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 4. sıraya yerleştiklerini hatırlatan Ahmet Özen, yaşananların büyük mağduriyet yarattığını vurguladı:

“Sezon başında sıfırdan takım kurmuştuk. Şimdi tekrar aynı noktadayız. Transfer için sadece bir haftamız var. U19’dan ve çevre takımlardan takviye yaparak Silifke maçına çıkmayı planlıyoruz.”

Özen, birçok oyuncunun 2-4 yıl önce farklı liglerde bahis oynadığını, ancak Ankaraspor–Nazillispor maçından sonra bu durumun ciddiyetini kavrayarak bahis oynamayı bıraktıklarını söyledi. Çoğu futbolcunun tahkime gideceğini belirten Özen, cezaların yeniden değerlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Asbaşkan Yuşan: “Amatör Oyuncularla Takım Kurmak Zorundayız”

Ağrı 1970 Spor Asbaşkanı Tekin Yuşan, cezaların hem kulübü hem oyuncuları ağır biçimde etkilediğini söyledi:

“Ağustos’tan sonra hiçbir oyuncumuz bahis oynamadı. 3-4 yıl önce amatör liglerde oynamışlar. Ama şimdi cezalar hem onların kariyerini hem bizim bütçemizi etkiliyor. Şu an 6-7 oyuncumuz kaldı. Çevre illerden futbolcu bularak antrenman yapıyoruz. U19 takımımızı devreye soktuk. 2005–2008 doğumlu amatör sporcularla yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz.”

Yuşan, transfer döneminin kısıtlı olması nedeniyle işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, takımın önümüzdeki maça çıkabilmesi için yoğun mesai yürüttüklerini ifade etti.