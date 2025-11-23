Şu anda Etimesgut Türkkent İlkokulu’nda görevine devam eden Feyman Çimen, Arda Güler’in ilkokulda derslerinde başarılı, çok kitap okuyan, arkadaşlarına yön veren saygılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Güler’in matematik dersini sevdiğini ve çok problem çözdüğünü belirten Çimen, “Sorumluluk sahibi, yetenekli ve tertemiz kalpli bir çocuktu. İlk günden özel olduğunu hissettim” dedi.

“Futbolu satranç oynar gibi oynardı”

Çimen, Güler’in çocukken bile iki ayağını çok iyi kullandığını, tekniğinin yaşıtlarına göre ileri seviyede olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Arda yaratıcıydı, oyun kurucuydu. Futbolu satranç gibi oynardı. Hiç kimsenin oynamadığı çocukları oyuna dahil eder, onları yüreklendirirdi. O çocuklar Arda'yı hiç unutmuyor.”

“Küçük yaşta yıldız gibiydi”

Arda Güler’in mücadeleci ve akıllı bir öğrenci olduğunu anlatan Çimen, “Okulun büyük maçlarında yıldız gibiydi. Küçükken bile çocuk yıldızdı. Her geçen gün kendisini geliştirdi, genç yaşında korkusuz bir savaşçıydı” dedi.

Unutulmaz final maçı anısı

Öğretmeni Çimen, unutamadığı anılardan birini şöyle aktardı:

“3. sınıflar turnuvasında Arda’nın golleriyle finale kalmıştık. Rakip güçlüydü. Arda ‘Öğretmenim nasıl yeneceğiz?’ dedi. ‘Senin gollerinle yenersiniz’ dedim. 5-3 kazanıp şampiyon olduk. O zaman bile ‘Arda Türkiye’yi temsil edecek, Dünya Kupası’na taşıyacak’ diyordum.”

Arda Güler’in geçtiğimiz yıl kendisine imzalı bir tablo gönderdiğini söyleyen Çimen, “Mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Ailesi çok kıymetli. Her zaman iletişim halinde olduk” dedi.

“Arda vefalı ve çok yardımsever”

Güler’in öğretmeni olduğunu duyan çocukların kendisini çevrelediğini söyleyen Çimen, Arda’nın herkes tarafından çok sevildiğini belirterek, “Bu sevgiyi hak ediyor. Arda’nın ne kadar yardımsever olduğunu, ihtiyacı olan pek çok insana sessizce destek verdiğini biliyorum” diye konuştu.

“Öğretmen bir meşaledir”

Öğretmenliği kutsal bir sanat olarak tanımlayan Çimen, sözlerini şöyle tamamladı:

“Öğretmen sanatçıdır, meşaledir, etrafını aydınlatır. Sabırla, sevgiyle bilgi işleyen öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmen olmak, çocuklara güven aşılamaktır.”