Maçtan Önemli Anlar
Mücadele hızlı başladı. 4. dakikada Kazımcan Karataş’ın uzun taç atışında Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşu direkten döndü. Bu pozisyonun hemen ardından 7. dakikada Lemina’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
-
dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Velho ayağıyla çeldi.
Gençlerbirliği İlk Yarıyı Önde Tamamladı
-
dakikada Gençlerbirliği, Göktan Gürpüz’ün serbest vuruşunda altıpas içinde topa dokunan Niang ile 1-0 öne geçti.
-
dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sert şutunu Günay kurtardı.
İlk yarının son tehlikesinde Icardi’nin kafa vuruşu üst direkten dönerken Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Galatasaray’dan İkinci Yarıda Geri Dönüş
-
dakikada Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın pasında Kazımcan Karataş ve ardından Icardi’nin dokunuşuyla skoru 1-1’e getirdi.
-
dakikada Sane’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Icardi, kaleciden dönen topu Barış Alper Yılmaz’ın tamamlamasıyla Galatasaray 2-1 öne geçti.
-
dakikada Gençlerbirliği'nde Thalisson, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
-
dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ortasında İlkay sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.
Gençlerbirliği’nden Son Dakika Hamlesi
-
dakikada Samed Onur’un sağ kanattan yaptığı ortada Metehan Mimaroğlu’nun kafa vuruşuyla skor 3-2’ye geldi.
90+4. dakikada Galatasaray’dan Sallai, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek puanını hanesine yazdırdı ve zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı.