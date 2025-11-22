Gelir Desteği, İkramiye Artışı ve Dijital Kolaylıklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon ve refah payı ile artırmayı sürdürürken, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri yıllık toplam 6 bin liraya yükseltildi. 2025 yılı için ek artış seçenekleri de değerlendiriliyor.

Bankalarla yapılan yeni protokollerle emekli promosyonları artırılıyor, en düşük emekli aylığı düzenli olarak güncelleniyor ve maaşlara ek ödeme uygulaması devam ediyor.

Evde maaş uygulaması, bankaya gidemeyen emeklilere kolaylık sağlarken, Alo 170 hattında öncelikli hizmet, SGK müdürlüklerinde ise “Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları” masaları üzerinden işlem desteği sunuluyor.

Ayrıca:

Çalışan emeklilerden SGDP kesintisinin kaldırılmasıyla gelirleri yükseldi.

Ev kadınlarına emeklilik desteği, kültür–sanat ve ulaşım indirimleri genişletiliyor.

e-Devlet üzerinden dijital hizmetlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Evde Bakım Modeli Güçleniyor

Sağlık Bakanlığı, emekli ve yaşlı nüfusa yönelik:

Koruyucu sağlık hizmeti ,

Kronik hastalık yönetimi ,

Evde sağlık hizmetleri ,

Erişilebilirlik uygulamaları

ile kapsamlı bir sağlık desteği sunuyor.

KETEM merkezlerinde meme, kolon ve rahim ağzı kanserlerine yönelik ücretsiz taramalar yapılırken; aile hekimliklerinde hipertansiyon, diyabet ve KOAH gibi kronik hastalıklar düzenli takip ediliyor.

65 yaş üstü bireyler, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi ile 20’den fazla parametre üzerinden izlenerek riskler erken tespit ediliyor.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında:

Muayene, pansuman ve enjeksiyon,

Tetkik için numune alımı,

Nakil koordinasyonu,

e-Rapor ile reçete yenileme

ev ortamında sağlanıyor.

SGK, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, protez–ortez ve solunum cihazı gibi medikal ekipman bedellerini karşılamayı sürdürüyor. Kamu sağlık tesislerinde erişilebilirlik denetimleri sıklaştırılırken, 65 yaş üstüne poliklinik önceliği uygulanıyor.

Sosyal Yardımlar, Huzurevleri ve Evde Bakım Desteği Yaygınlaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emekli, yaşlı ve engellilere yönelik sosyal destekleri artırıyor.

2025’in ikinci yarısında:

Yaşlı aylığı: 5.390 TL

Engelli aylığı: %40–69 engelli için 4.302 TL,

%70 ve üzeri için 6.454 TL

seviyesine yükseltildi.

65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriterini sağlayan vatandaşlar yaşlı aylığı alırken, özel gereksinimli çocukların yakınlarına engelli yakını aylığı veriliyor.

Kurumsal bakım hizmetleri:

Huzurevleri

Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri

Yaşlı Yaşam Evleri

Gündüzlü bakım merkezleri

ile 30 bine yakın yaşlıya kurumsal bakım sunuluyor. Yaşlı Yaşam Evlerinde ev ortamına yakın küçük birimler oluşturuluyor.

Evde Bakım Yardımı, 2006’dan bu yana sürdürülüyor ve 2025 ikinci yarısı itibarıyla aylık 11.702 TL destek sağlanıyor. Program kapsamında bugüne kadar 228 milyar liradan fazla kaynak kullanıldı.

YADES, Vefa Programı ve Dijital Katılım Projeleri

Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 2016–2025 arasında:

54 belediyede

91 proje

160 bini aşkın yaşlıya

100 binden fazla hanede

evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel hizmet ulaştırıldı.

Ulusal Vefa Programı kapsamında ev temizliği, kişisel bakım gibi hizmetlere erişemeyen yaşlı ve engellilere düzenli hane ziyaretleriyle destek veriliyor.

Diğer sosyal destekler:

Engelli öğrencilerin ücretsiz okul servisi

Gıda, yakacak, elektrik ve doğal gaz yardımları

Huzurevlerinde “Dijital Bahar” projesi ile tablet ve akıllı telefon eğitimi

“ Torunum Olur Musun? ” projesi ile kuşaklararası dayanışma

Bocce turnuvaları ve spor etkinlikleri ile aktif yaşlanma

hız kesmeden devam ediyor.

“Türkiye’nin Sosyal Devlet Politikası Kararlılıkla Sürdürülüyor”

Yetkililer, üç bakanlığın eşgüdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla:

Emeklilerin gelir düzeyinin korunması,

Sağlık ve bakım hizmetlerine erişimde eşitliğin güçlendirilmesi,

Yaşlıların sosyal hayata aktif katılımı

hedeflerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguluyor.

Türkiye, emeklileri ve yaşlı nüfusu toplumun merkezine alan sosyal devlet politikalarını kapsamlı şekilde uygulamaya devam ediyor.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ccab7e6b-935d-46f4-ba6f-7fb52d6df73f