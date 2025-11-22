Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 KPSS puan sırasına göre aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi) alımı yapacağını duyurdu. Sözlü sınavla belirlenen adaylar, Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitim alacak ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar kadrolu olarak atanacak.

Alım Detayları

Toplam kontenjan: 1250 kişi

Erkek, İlahiyat + Hafız: 200

Kadın, İlahiyat + Hafız: 300

Kadın, İlahiyat Fakültesi: 750

Başvuru koşulu: 2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almak

Sınav türü: Sözlü sınav, Ankara'da yapılacak

Başvuru Şartları

657 sayılı Kanun’un genel şartlarını taşımak

Diyanet’in atama ve yer değiştirme yönetmeliğine uygun olmak

Başvuru yapılan unvanda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak

Hafızlık şartı (+Hafız kontenjanları için)

Mevcut sözleşmeli veya kadrolu personel olmamak

Sadece bir kontenjan grubu için başvuru yapılabilecek

Başvuru Tarihleri ve İşlemleri

Başvuru tarihleri: 24 Kasım – 5 Aralık 2025 (saat 16:30’a kadar)

Başvurular, sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak

adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak Hafızlık bilgisi otomatik gelmeyen adaylar, müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırabilecek

Sözlü Sınav ve Değerlendirme

Sınav konuları: Kur’an-ı Kerim (70 puan), Dini Bilgiler (20 puan), Hitabet (10 puan)

Sözlü sınavda en az 70 puan almak gerekiyor

Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre yapılacak; eşitlik durumunda KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve yaş kriteri uygulanacak

Eğitim ve Atama

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitim alacak

Eğitim süresince aylık harçlık verilecek, iaşe ve ibate giderleri karşılanacak

Eğitim sonunda başarılı olan adaylar kadrolu olarak atanacak; mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü olacak

Diğer Hususlar

Güvenlik soruşturması olumlu olan adaylar eğitime başlayacak

Gerçeğe aykırı bilgi veren adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak

Eğitim süresince, başarısız olan veya şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ilişiği kesilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sözlü sınav ve sonuç duyuruları ile ilgili tüm bilgiler, başvuru ve sınav sürecinde resmi internet sitesinden ilan edilecek.