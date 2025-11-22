Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 KPSS puan sırasına göre aday din görevlisi (Kur’an kursu öğreticisi) alımı yapacağını duyurdu. Sözlü sınavla belirlenen adaylar, Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitim alacak ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar kadrolu olarak atanacak.
Alım Detayları
-
Toplam kontenjan: 1250 kişi
- Erkek, İlahiyat + Hafız: 200
- Kadın, İlahiyat + Hafız: 300
- Kadın, İlahiyat Fakültesi: 750
- Başvuru koşulu: 2024 KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almak
- Sınav türü: Sözlü sınav, Ankara’da yapılacak
Başvuru Şartları
- 657 sayılı Kanun’un genel şartlarını taşımak
- Diyanet’in atama ve yer değiştirme yönetmeliğine uygun olmak
- Başvuru yapılan unvanda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak
- Hafızlık şartı (+Hafız kontenjanları için)
- Mevcut sözleşmeli veya kadrolu personel olmamak
- Sadece bir kontenjan grubu için başvuru yapılabilecek
Başvuru Tarihleri ve İşlemleri
- Başvuru tarihleri: 24 Kasım – 5 Aralık 2025 (saat 16:30’a kadar)
- Başvurular, sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak
- Hafızlık bilgisi otomatik gelmeyen adaylar, müftülükler aracılığıyla kayıt yaptırabilecek
Sözlü Sınav ve Değerlendirme
- Sınav konuları: Kur’an-ı Kerim (70 puan), Dini Bilgiler (20 puan), Hitabet (10 puan)
- Sözlü sınavda en az 70 puan almak gerekiyor
- Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre yapılacak; eşitlik durumunda KPSS puanı, mezuniyet tarihi ve yaş kriteri uygulanacak
Eğitim ve Atama
- Sözlü sınavda başarılı olan adaylar Diyanet Akademisi’nde mesleki eğitim alacak
- Eğitim süresince aylık harçlık verilecek, iaşe ve ibate giderleri karşılanacak
- Eğitim sonunda başarılı olan adaylar kadrolu olarak atanacak; mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmet yükümlülüğü olacak
Diğer Hususlar
- Güvenlik soruşturması olumlu olan adaylar eğitime başlayacak
- Gerçeğe aykırı bilgi veren adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak
- Eğitim süresince, başarısız olan veya şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ilişiği kesilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sözlü sınav ve sonuç duyuruları ile ilgili tüm bilgiler, başvuru ve sınav sürecinde resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Muhabir: Haber Merkezi