Rüyada altın görmek genel olarak hayırlı, kısmetli, bereketli bir rüyadır. Maddi konularda iyileşme, beklenmedik kazanç, iş fırsatları ve değer artışı anlamına gelir. Ancak bazı alimlere göre altın, aynı zamanda “yük”, “sorumluluk”, “emanet” ve “kıymetli bir sırrın taşınması” anlamına da gelebilir.

Altın Türlerine Göre Yorumlar

► Rüyada Altın Para Görmek

Yeni bir gelir kapısı.

Maddi rahatlama.

Bereketli bir döneme giriş.

► Rüyada Gram Altın Görmek

Yavaş ama istikrarlı kazanç.

Emekle biriktirilen para.

Sabit gelir artışı.

► Rüyada Tam Altın Görmek

Büyük bir fırsat.

Sürpriz kısmet.

Ev, araba gibi büyük yatırımlar.

► Rüyada Altın Bilezik Görmek

Bir kadından gelecek hayırlı haber.

Evlilik hazırlığı.

Manevi değerlerin artması.

► Rüyada Altın Kaybetmek

Üzüntü, pişmanlık, değerli bir fırsatı kaçırmak.

► Rüyada Altın Toplamak

Ani kazanç dönemi.

Şansın açık olduğu süreç.

Psikolojik Yorum

Altın, bilinçaltında “değer, özsaygı, kişisel güç” demektir. Altın gören kişi çoğu zaman kendi iç değerini keşfetme sürecindedir.