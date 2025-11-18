Rüyada ağlamak, ilk bakışta olumsuz gibi görülse de çoğunlukla rahatlama, ferahlık, içsel yükün atılması, dua kapılarının açılması gibi hayırlı anlamlar taşır. Bazı alimlere göre rüyada ağlamak, sevinç ve müjde demektir.

Rüyada Ağlamanın Türlerine Göre Yorumlar

► Sessiz Ağlamak

Çok hayırlı bir rüyadır.

Müjde, iyi haber, rahatlama.

► Sesli Ağlamak (Hıçkırmak)

İç sıkıntı, pişmanlık, üzüntü.

Ancak ardından gelecek rahatlamaya işaret eder.

► Rüyada Başkasının Ağladığını Görmek

O kişiden gelecek haber.

Yardım isteyen bir yakın.

► Rüyada Ağlarken Teselli Edilmek

Manevi güçlenme.

Aile desteği.

Psikolojik Yorum

Ağlamak rüyada duygusal bir boşaltımdır; bilinçaltındaki baskıların açığa çıkmasıdır. Rüyayı gören kişi bir süredir bir duyguyu bastırıyordur.