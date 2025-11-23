Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, F.A. ve Ü.A.’ya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Her iki kişinin tedavisi devam ederken, sucuktan numune alınarak incelemeye gönderildi.

F.A., hastane polis birimine verdiği ifadede zincir marketten şikâyetçi olduğunu belirtti. Yetkililer, konuyla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Uzmanlar uyarıyor

Gıda kaynaklı zehirlenmelerde en önemli risklerden birinin saklama ve pişirme koşulları olduğunu belirten uzmanlar, tüketicilerin ürünleri güvenilir kaynaklardan alması ve son kullanma tarihine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.