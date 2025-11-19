Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 2 otomobil, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. TIR tarlaya devrilirken, kamyonet bir otomobilin üzerine yan yattı. Olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri karayolunda kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ölenlerin cenazeleri işlemlerinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: DHA