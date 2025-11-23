Açıklamada, “Toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna dair kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine derhal inceleme başlatılmıştır” denildi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ilgili birimlerle koordineli çalışmanın sonucunda söz konusu ürünün hızla satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Bakanlık uyardı: Dijital ticarette milli ve manevi değerlere saygı

Bakanlık, nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerleri hedef alan, toplum kesimlerini provoke eden ya da kamu vicdanını zedeleyebilecek hiçbir ürünün e-ticaret ekosisteminde yer bulamayacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, “Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması ve milli birlik ile toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı hiçbir gecikmeye mahal vermeden gerekli tüm adımları atacağını duyurdu.

