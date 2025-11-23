Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenimizin bizi destekleyen bir cümlesi, güven veren konuşması, içimizi ferahlatan, teskin eden bir hitabı… Bu sesi öğrencilerine taşıyan tüm öğretmenlerimizi hürmetle selamlıyor; Öğretmenler Gününüzü gönülden kutluyorum. Sizlerin emeği, sabrı ve dirayetiyle ülkemizin büyük hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Her öğrencinin dünyasına dokunan her adımınız, ülkemizin geleceğinde sessiz ama derin bir iz bırakıyor.”

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Demokratikleşme

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimin demokratikleşmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine de değindi:

“Her öğrencimizin dili, inancı, kökeni, yaşam koşulu ne olursa olsun nitelikli eğitime eşit erişimini sağlamak; insan haklarına dayalı, farklılıkları zenginlik gören bir okul iklimi oluşturmak önceliğimizdir. Bu iklimin gerçek kurucuları olarak sizlerin emeğinin, sabrının ve adalet duygusunun idrakindeyiz.”

Öğretmenlere Teşekkür ve Başarı Dilekleri

Bakan, mesajının devamında görevini sürdüren öğretmenlere teşekkür ederek, şunları belirtti:

“Sizin yalnız olmadığınız bir eğitim sistemi inşa etmek temel vazifemizdir. Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek ve sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için çalışıyoruz. Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.”

Bakan Tekin, mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görev başında şehit düşen öğretmenleri rahmetle yad etti, emekli öğretmenlere sağlık ve huzur, görevdeki öğretmenlere başarı ve esenlik diledi.