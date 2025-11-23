RİZE’nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 3’üncü Hamsi Festivali’nde 2 ton hamsi yalnızca 2 saat içinde tükendi. İlçe sahilinde gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne olurken binlerce kişi mangal başına akın etti.

Festival kapsamında 2 ton hamsi ızgara ve yağda pişirilerek misafirlere ikram edildi. Yoğun katılım nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, görevliler hamsileri yetiştirmekte zorlandı. Etkinlik alanında çocuklar da parkta eğlenceli vakit geçirdi.

“Esas amaç, birlik ve beraberlik içinde olmak”

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, bu yıl hamsinin bereketli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu etkinliği 2 yılda bir yapıyoruz. Bazı yıllarda hamsi az olurdu, bu yıl ise çok bol bir sezon geçirdik. Hava güzel, katılım yoğun. Hemşerilerimizi ve aileleri davet ettik; bu etkinliğin en güzel yanı insanların bir arada olması. İl merkezi ve çevre ilçelerden de gelenler var. Burada esas amaç birlik ve beraberlik içinde olmak. Deprem, sel gibi zor zamanlarda bir araya geliyoruz ama böyle güzel etkinliklerde de buluşmamız gerekiyor. Yaklaşık 2 ton hamsi kestirdik.”

“Beklediğimize değdi”

Festivale katılan Hayri Sarı, etkinliği “mükemmel ötesi” olarak değerlendirerek, “Sosyal medyada gördüm, köydeki işimi bırakıp geldim. Hamsi çok lezzetliydi. Kuyrukta bir saat bekledik ama değdi” dedi.

Dursun Ali Kömürcü ise “Güzel bir gün, güzel bir hamsiyle başlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hamsi on numara” ifadelerini kullandı.

Nevzat Yılmaz da etkinliğin ilçedeki birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirterek, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu kalabalık, organizasyonun değerini gösteriyor. Hamsiler çok lezzetliydi” diye konuştu.