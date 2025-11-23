Ankara’nın iki köklü yerleşim yeri Karataş ve Mühye mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, 67 yıldır süregelen imar mağduriyetinin artık son bulmasını istiyor. Mahalle sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim döneminde “imar sorununu çözeceğiz, vatandaş tapusuna kavuşacak” yönünde verdiği sözü hatırlatarak, bu sözün yerine getirilmesini bekliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Mahalle sakinleri, 67 yıldır aynı topraklarda yaşadıklarını ancak hâlâ kendi evlerinin yasal sahibi olamadıklarını dile getirdi. Vatandaşlardan biri, “Yıllardır sabrettik, bekledik, her seçim dönemi aynı vaatleri duyduk. Artık söz değil, tapu istiyoruz. Belediye başkanımız Mansur Yavaş verdiği sözü yerine getirsin” diyerek tepkisini dile getirdi.

67 YILDIR BEKLİYORUZ, ARTIK YETER!

Karataş ve Mühye köyü sakinleri yaptıkları basın açıklamasında özetle şunları söyledi: “Bizler, Ankara’nın Karataş ve Mühye mahallelerinde yaşayan yurttaşlarız. Tam 67 yıldır aynı topraklarda doğduk, büyüdük, ev yaptık, aile kurduk. Ama hâlâ kendi evimizin tapusuna sahip değiliz.”

