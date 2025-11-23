Aralık ayında sete çıkması planlanan yerli “Doc” uyarlamasıyla ilgili kulislere bugün dikkat çekici bir bilgi düştü. Mevsim karakterini canlandıracağı konuşulan Alina Boz’un projeden ayrıldığı öğrenildi. Yapım ekibinin, Boz’un yerine Sıla Türkoğlu ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülüyor.

Yönetmen koltuğunda Ketche’nin oturacağı dizide, Sıla Türkoğlu’nun da ön plana çıkması bekleniyor. Türkoğlu ve Ketche ikilisi daha önce “Kızılcık Şerbeti” dizisinde birlikte çalışmış ve başarılı bir uyum yakalamıştı.