Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Ankara’da yürüyüş gerçekleştirdi. Kurtuluş Parkı önünde toplanan kadınlar, “Kadın ölümlerine hayır” yazılı dövizler taşıyarak Sakarya Caddesi’ne doğru sloganlarla yürüdü.

Yürüyüşe Genç Feministler Federasyonu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ da katıldı. Sakarya Caddesi’nde grup adına açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Işıl Kurt, ülkedeki kadın cinayetlerine dikkat çekti.

“Toplumsal cinsiyet muğlak değil, mücadelemiz net”

Işıl Kurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz yıllardır kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu söylerken, Aile Bakanı ‘toplumsal cinsiyet muğlak bir kavramdır’ diyor. Hayır, toplumsal cinsiyet muğlak değil; toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiğimiz mücadele çok net. 287 şüpheli kadın ölümü var ve hiçbiri aydınlatılmadı. Mahinur Özdemir Göktaş, bu ülkede şüpheli kadın ölümlerinin kadın cinayetlerini geçtiği dönemin bakanı olarak tarihe geçecek.”

Kurt, açıklamasında Filistin ve Orta Doğu’da özgürlük mücadelesi veren kadınlara da değinerek, “Orta Doğu’da, Filistin’de özgürlükleri için mücadele eden kadınlarla bizim mücadelemiz ortaktır. Biz her zaman savaşa karşı, onurlu bir barışın yanında olacağız” dedi.