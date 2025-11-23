Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Valeri Kostov, YouTube’da paylaştığı futbol antrenmanları ve yetenek videolarıyla dikkat çekiyor. İngiltere’de çalışmalarını sürdüren genç oyuncu, hem saha içindeki performansıyla hem de sosyal medyadaki etkisiyle gündemde yer alıyor.

Teklifin Ayrıntıları

Avrupa’nın önemli kulüplerinden birinin yaptığı iddia edilen bu büyük teklif, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. 10 milyon Euro’luk maaş, bu yaşta bir futbolcu için son derece dikkat çekici bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Valeri’nin ailesi ve menajeri konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncunun yüksek potansiyeli ve sosyal medya etkisi, transfer haberlerinin doğruluk payını artırıyor.

Valeri Kostov Hakkında

Doğum Tarihi: 18 Aralık 2012

Doğum Yeri: Burgas, Bulgaristan

Yaş: 12

Sosyal Medya: 2,2 milyon takipçi (YouTube ve Instagram)

Hedefi: Profesyonel futbolculuk ve dünya çapında tanınmak

Valeri, “V7Skills” adlı YouTube kanalında futbol antrenmanlarını ve yeteneklerini paylaşarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Futbol Dünyasında Meraklı Bekleyiş

Genç yaşına rağmen uluslararası ilgi gören Valeri Kostov’un geleceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.