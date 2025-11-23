Haymana’da hafta sonu düzenlenen Balık Festivali, Ankaralılar ve Haymanalıların katılımıyla gerçekleştirildi. “Türkiye’de en kaliteli balığı Ankaralılar yer, Ankaralılarla balığı Haymanalı balıkçılar buluşturur” sloganıyla yapılan festivalde yüzlerce kilo balık pişirilip halka ve misafirlere ücretsiz dağıtıldı.

Festival, Haymana Yeni Kent Meydanı’nda düzenlendi. Etkinlik kapsamında sahne aktiviteleri yapıldı; Ankara Devlet Sahne Sanatları Gençlik Topluluğu horon ekibi ve Ankara Kulübü Derneği seğmen ekipleri gösteriler sundu. Kemençe sanatçısı Ramazan Kuzu da performans sergiledi.

Etkinliğe Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Haymana İl Başkanı Kasım Koç ve festival sponsoru Ankara Manavlar Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnafları Odası Başkanı Atilla Süslü katıldı. Festival alanında çocuklar için oyun alanları kuruldu ve çeşitli ikramlar dağıtıldı.