Haymana Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 3–13 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz İngilizce kursu başlatıyor.

Haymana Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek temel İngilizce eğitimleriyle çocukların hem öğrenmeleri hem de sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Kayıtlar 23 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek kurslara ilişkin detaylı bilgiye 0312 507 39 58 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.