Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler, Kayyum Rektör Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın istifası ve yeni yemekhane rezervasyon sisteminin kaldırılması talebiyle eylem düzenledi. Üniversite yerleşkesinde yapılan protestolara çevik kuvvet müdahale etti, birçok öğrenci gözaltına alındı.

Rektöre Tepki Büyüyor!

2020 yılında Cumhurbaşkanı kararıyla atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, üniversite bileşenlerinin onayı alınmadan rektörlük görevine getirilmişti. Öğrenciler ve akademisyenler, atamanın “kayyum düzeni” kapsamında yapıldığını savunarak, üniversitenin özerkliğinin hiçe sayıldığını belirtiyor.

Son dönemde ise Rektör Güran’a yönelik tepkiler, yemekhane sisteminde yapılan değişiklikle daha da büyüdü.

Rezervasyon Sistemi Krizi!

Yeni uygulamaya göre öğrenciler ve personel, yemekhanelerde yemek yiyebilmek için önceden rezervasyon yapmak zorunda. Rezervasyon yapmayanlara yüzde 25 daha fazla ücret uygulanırken, iptal edilen rezervasyonlarda ücret iadesi yapılmıyor.

Öğrenciler bu sistemi “saçma sapan” ve “keyfi” olarak nitelendirirken, yemekhaneye erişimin zorlaştırıldığını ve ekonomik olarak öğrencilerin cezalandırıldığını savunuyor.

Gözaltılar ve Tepkiler!

17 Ekim günü Beytepe Kampüsü’nde düzenlenen eylem sırasında üniversiteye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Müdahale sonrası birçok öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kısmı aynı gün içinde serbest bırakıldı, ancak eylemlerin bastırılmaya çalışılması akademik çevrelerde ve kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sosyal Medyada Rektöre Tepki!

Öğrenciler #HacettepeAyakta ve #CahitGüranİstifa etiketleriyle sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı. Akademisyenler ve mezunlar da öğrencilere destek veren açıklamalarda bulunurken, rektörlüğün sessizliği dikkat çekiyor.