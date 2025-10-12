Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri ikiye ayrılırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Çayyolu’nda İki Otomobil Çarpıştı
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Beytepe yönüne ilerleyen iki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ikiye ayrıldı.
1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.